Frankrijk roept moslimlanden op boycot te stoppen (video)

Frankrijk heeft landen in het Midden-Oosten opgeroepen een einde te maken aan boycotacties tegen Franse producten.

In Qatar en Koeweit hebben diverse winkelbedrijven besloten Franse artikelen in de ban te doen. Ze zijn boos over de opstelling van de Franse regering in de nasleep van de moord op leraar Samuel Paty, die werd onthoofd omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting Mohammed-cartoons had laten zien.

In de islamitische wereld wordt aanstoot genomen aan de polariserende houding van de Franse regering na de moord op Paty. Macron heeft onder meer gezegd dat Paty "werd vermoord omdat islamisten onze toekomst willen".

Het Franse staatshoofd heeft strikter toezicht op scholing en buitenlandse financiering van moskeeën aangekondigd om de verspreiding van radicaal gedachtegoed tegen te gaan. Ook werkt zijn regering aan voorstellen om de wettelijke scheiding tussen kerk en staat verder te versterken. Eerder deze maand beschreef Macron de islam als religie "in crisis".



Ook in andere islamitische landen hebben mensen via sociale media opgeroepen tot een boycot van Frankrijk. "Deze oproepen zijn nergens op gebaseerd en moeten onmiddellijk stoppen, net als alle aanvallen op ons land, die worden aangewakkerd door een radicale minderheid", reageert het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Spotprenten

Op Franse overheidsgebouwen in Montpellier en Toulouse waren vrijdag, rond de herdenking van Paty, projecties te zien van de spotprenten in kwestie, die eerder in het satirische blad Charlie Hebdo hadden gestaan. Terroristen pleegden in 2015 een bloedige aanslag op de redactie van het blad in Parijs.



Macron liet via Twitter zondag nog eens duidelijk weten dat Frankrijk "niet zal toegeven, nooit". "We respecteren alle verschillen op vredelievende wijze. We accepteren haatzaaien niet en verdedigen het redelijke debat", schreef hij in het Engels. "We zullen altijd aan de kant van menselijke waardigheid en universele waarden staan."

Europese Unie

Leiders van de Europese Unie spraken zondag hun steun uit voor Frankrijk. "Wij staan zij aan zij met Frankrijk in de nasleep van de terroristische aanslag die Samuel Paty het leven kostte", meldde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.



Ook EU-president Charles Michel en EU-buitenlandchef Josep Borrell lieten van zich horen. Zij bekritiseerden de opstelling van de Turkse regering en met name president Erdogan, wiens uitspraken over Macron ze "onacceptabel" noemden.

Turkije

Erdogan zei dit weekend in reactie op alle gebeurtenissen in Frankrijk en Macrons handelen dat erop volgde, dat de Franse president zich "psychisch moet laten onderzoeken". Het voorstel van Macron om de seculiere waarden van zijn land te verdedigen tegen de "radicale islam" heeft de Turkse regering boos gemaakt.



"Wat valt er te zeggen over een staatshoofd dat miljoenen leden van verschillende geloofsgroepen op deze manier behandelt: ten eerste, mentale controle", zei Erdogan in een televisietoespraak.

Pakistan

Ook de premier van Pakistan Imran Khan haalde uit naar Macron om de "aanval op de islam". Hij beschuldigt Macron ervan dat die "islamofobie aanmoedigt" door de islamitische religie aan te vallen, in plaats van "terroristen die geweld plegen", ongeacht of dat moslims, aanhangers van het idee van witte superioriteit of neonazi's zijn.



Khan uitte zijn kritiek in een reeks berichten op Twitter. Hij vindt dat de Franse president zich schuldig maakt aan verdere "polarisatie en marginalisatie, die onvermijdelijk leidt tot radicalisering".

Toenemende moslimhaat in Frankrijk

In een aantal Franse steden worden sinds deze week moskeeën beschermd door de politie. De regering had daartoe opgeroepen nadat de moskeeën werden bedreigd via het internet. Via sociale media zou zijn opgeroepen tot geweld bij moskeeën als wraak voor de onthoofding van Paty.



Moslims in Frankrijk hadden voor de moord op Paty al een bewogen jaar achter de rug en hebben in toenemende mate te maken met racisme, haat en geweld. De vreemdelingenhaat, anti-migrantenhaat en islamofobie wordt vaak aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen zoals National Rally (RN) en rechtse media. Uit onderzoek van het French Public Opinion Institute (IFOP) bleek dat 42% van de Franse moslims slachtoffer is geweest van racisme.

Twee Franse moskeeën waren in 2019 het doelwit van beschietingen. In Brest in West-Frankrijk en in Bayonne, nabij Spanje. Bij beide aanslagen raakten twee mensen gewond. Bij een moskee in Reims werden moskeegangers bedreigd met een vuurwapen.

In augustus werden twee moskeeën in Lyon in brand gestoken in één week tijd. Franse moslims vrezen voor hun veiligheid en maken zich zorgen over de toenemende bedreigingen door extreemrechtse groeperingen in de regio.

