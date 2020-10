Pakistan wil dat Facebook islamofobe berichten verbiedt

Pakistan wil dat Facebook berichten met anti-islamitische inhoud gaat verbieden.

Facebook deed onlangs berichten over het ontkennen van de Holocaust in de ban en de Pakistaanse premier Imran Khan wil dat dat ook gaat gelden voor islamofobe content.

Groeiende islamofobie moedigt wereldwijd extremisme en geweld aan, vooral via socialemediaplatforms als Facebook, schrijft Khan in een brief aan Facebook-topman Mark Zuckerberg.

Khan beschuldigde zondag de Franse president Macron van het aanmoedigen van islamofobie. Macron heeft onder meer gezegd dat leraar Samuel Paty "werd vermoord omdat islamisten onze toekomst willen". Eerder deze maand beschreef Macron de islam als religie "in crisis".



Volgens Khan heeft de Franse president "zonder er iets van te begrijpen de gevoelens van miljoenen moslims in Europa en wereldwijd gekrenkt".

In de islamitische wereld wordt aanstoot genomen aan de polariserende houding van de Franse regering na de moord op Paty. In veel islamitische landen hebben mensen via sociale media opgeroepen tot een boycot van Frankrijk.

