Kabinet wacht nog met nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Het kabinet wil de besmettingscijfers van de komende paar dagen nog afwachten voor het een definitief besluit neemt over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het coronavirus.

Het aantal positieve testen ligt inmiddels rond de 10.000 per dag. Premier Mark Rutte en de meest betrokken bewindslieden spraken zondag weer op het Catshuis met deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM. Ze spraken informeel ruim twee uur met elkaar in de residentie van de minister-president.

Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Sindsdien is het aantal besmettingen in rap tempo gestegen. Als het besmettingscijfer niet daalt zullen aanvullende stappen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario's op tafel, zei Rutte vrijdag nog.

Effecten volgende week te zien

Maar mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown zijn volgens het kabinet pas in de loop van deze week te zien. De premier wees er vrijdag ook nog op dat de eerste volle dag dat de nieuwe maatregelen van kracht waren twee dagen na de aankondiging was.



Het kabinet maakt deze week een tussenbalans op van de resultaten van de gedeeltelijke lockdown. Het is nog onduidelijk hoe een verscherping van de huidige lockdown er uit zal zien. Eerder is wel duidelijk gemaakt dat geprobeerd zal worden de kinderopvang en scholen zo lang mogelijk open te houden.

Het is nog steeds niet zeker of er dinsdagavond weer een persconferentie van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge komt. De pers wordt vrijwel zeker op die dag wel bijgepraat door het kabinet over de laatste ontwikkelingen.



Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus, komt maandag weer bijeen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met Rutte en De Jonge over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

