Coronavirus Marokko: Avondklok in Nador

Lokale autoriteiten in Nador hebben besloten de maatregelen tegen het coronavirus aan te scherpen

De maatregelen gelden vanaf zaterdag en duren twee weken. De recente toename in het aantal coronabesmettingen in de regio is de reden voor de verscherpte maatregelen.

De maatregelen omvatten de opschorting van alle commerciële activiteiten na 22.00 uur. Ook wordt een avondklok ingevoerd waardoor het niet mogelijk is de deur uit te gaan tussen 22.00 uur en 6.00 uur.

Café's en restaurants moeten om 22.00 uur de deuren sluiten, winkels en buurtsupers om 21.00 uur. De populaire markt Oulad Mimoun sluit om 18.00 uur. Een verplaatsingsvergunning is nodig om de regio te mogen verlaten.



Sinds de uitbraak van het longvirus in Marokko zijn zo'n 1.200 mensen in Nador positief getest op COVID-19, 29 mensen overleefden het virus niet. Donderdag, vrijdag en zaterdag werden respectievelijk 61, 71 en 52 nieuwe besmettingsgevallen gemeld.

Eerder deze week werden in M'diq-Fnideq, Chefchaouen, Fqih Ben Salah en Oudja soortgelijke maatregelen getroffen. In andere steden zoals Mohammedia en Casablanca werden de reeds scherpe coronamaatregelen met twee weken verlengd.

