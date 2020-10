Erdogan: Moslims in Europa behandeld zoals Joden voor de oorlog

Moslims in Europa worden volgens de Turkse president Erdogan behandeld zoals Joden voor de Tweede Wereldoorlog.

De Turkse leider is boos over de reactie van met name zijn Franse ambtgenoot Macron op de moord op een Franse leraar aan een middelbare school in een Parijse voorstad.

Volgens Erdogan reageert Macron buitenproportioneel op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen moslims te keren en de islam als een kwaad af te schilderen. Erdogan heeft maandag in zijn laatste uitval tegen Macron opgeroepen geen Franse producten meer te kopen. Eerder werd op sociale netwerken al opgeroepen het Europese land te boycotten.

De Turkse regering heeft maandag met klem betoogd dat ze de moord op de Franse leraar "monsterlijk' vindt. Eerder verweet Parijs het regime in Ankara nog niet te hebben gereageerd op de aanslag.



Eerder kenschetste Erdogan het Franse staatshoofd als een verward iemand die hulp nodig heeft. Daar is verontwaardigd op gereageerd onder meer door premier Rutte. Die noemde Erdogans uitlatingen "onacceptabel". En de Duitse bondskanselier Merkel noemde de uitspraken van Erdogan 'lasterlijk'.

Erdogan kreeg bijval van de premier van Pakistan Imran Khan, ook hij haalde uit naar Macron vanwege de "aanval op de islam". Hij beschuldigde Macron ervan dat hij "islamofobie aanmoedigt" door de islamitische religie aan te vallen, in plaats van "terroristen die geweld plegen", ongeacht of dat moslims, aanhangers van het idee van witte superioriteit of neonazi's zijn.



Macron heeft zich na de moord op 16 oktober door een extremist op de docent Samuel Paty fel uitgesproken tegen "islamitisch extremisme". Hij heeft ook de daad bij het woord gevoegd. De politie is overgegaan tot tientallen invallen en huiszoekingen en heeft een moskee en enkele verenigingen gesloten.

Er wordt met hernieuwde inspanning in Frankrijk gewerkt aan de uitzetting van asielzoekers en er wordt gespeurd naar geldstromen van "extremistische organisaties".



Frankrijk telt 67 miljoen inwoners. Het is in de officiële stukken niet toegestaan de inwoners in te delen naar ras of religie. Volgens schattingen zijn er meer dan vier miljoen voornamelijk soennitische moslims inwoner van de republiek. Maar naar schatting 8,5 miljoen Fransen zouden een islamitische achtergrond hebben.



Moslims in Frankrijk hebben al jaren in toenemende mate te maken met racisme, haat en geweld. De vreemdelingenhaat, anti-migrantenhaat en islamofobie wordt vaak aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen zoals National Rally (RN) en rechtse media.

Uit recent onderzoek van het French Public Opinion Institute (IFOP) bleek dat 42% van de Franse moslims slachtoffer is geweest van racisme.

