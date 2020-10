'Dinsdag geen nieuwe maatregelen, wel persmoment kabinet'

Het kabinet kondigt dinsdag naar verwachting geen nieuwe, ingrijpende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens ingewijden komt er dan ook niet een persconferentie van een uur, zoals de afgelopen maanden gebruik is geworden als het kabinet maatregelen aanscherpte of versoepelde.

Wel komen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge met een korte verklaring, en zullen ze de pers te woord staan.

Het kabinet overlegde zondag op het Catshuis over de coronacrisis. Na dat overleg klonk het al dat de mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown die een kleine twee weken geleden werd aangekondigd, pas later in de week zichtbaar zullen zijn.

Het kabinet wil daarom nog even wachten voordat er definitief wordt besloten over nieuwe maatregelen, zeiden Haagse bronnen.

