Media: Duitsland gaat weer wat op slot in strijd tegen corona

Duitsland gaat weer wat op slot in de strijd tegen corona. Bondskanselier Merkel overweegt een lockdown light, meldt onder meer de Duitse krant Bild.

Voor onder meer scholen, evenementen en de horeca komen er nieuwe beperkingen. Merkel zal daarover woensdag overleggen met de premiers van de zestien Duitse deelstaten. Volgens een regeringswoordvoerder komen er zeker verscherpte maatregelen.

Bars en restaurants moeten dicht, aldus Bild. Ook zouden er voorlopig geen evenementen meer mogen worden gehouden. Winkels mogen openblijven, maar onder bepaalde voorwaarden.

Scholen en kinderdagverblijven moeten sluiten in gebieden met een dramatisch groot aantal coronabesmettingen.

In verhouding met buurlanden zoals Nederland doet de Bondsrepubliek het goed, met minder infecties en doden per miljoen inwoners. Maar de laatste tijd stijgt in delen van Duitsland het aantal besmettingen fors.

