Israëlische media: Normalisatiedeal met Oman 'aanstaande'

Volgens Israëlische media zal de Israëlisch-Omaanse normaliseringsovereenkomst "hoogstwaarschijnlijk" na de Amerikaanse verkiezingen plaatsvinden

Israëlische functionarissen geloven dat Oman binnenkort een door de Verenigde Staten (VS) onderhandelde normalisatiedeal met Israël zal ondertekenen, meldde Israeli Channel 12 zondag. Muscat heeft nog geen commentaar gegeven op het nieuws.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigde onlangs dat "andere landen zullen volgen", verwijzend naar de normalisatieovereenkomsten van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

De overeenkomst tussen de landen kwam tot stand na Amerikaanse bemiddeling. De Amerikaanse president Donald Trump sprak vrijdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Soedanese topfunctionarissen.



Oman verwelkomde eerder het nieuws over de voorgenomen betrekkingen tussen de Golfstaten en Israël. In 2018 bracht Netanyahu een verrassingsbezoek aan Oman en ontmoette hij wijlen Sultan Qaboos bin Saeed.

Vrijdag maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat Soedan en Israël ermee instemden de betrekkingen te normaliseren. Soedan werd daarmee het vijfde Arabische land dat officiële banden met Israël onderhoudt, na Egypte in 1979, Jordanië in 1994 en zowel de VAE als Bahrein in september 2020.

