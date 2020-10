Israël: geen bezwaar meer tegen verkoop F-35 straaljagers aan Emiraten

De nieuwe afspraken zouden "geen deel uit maken" van de recente normalisatieovereenkomst tussen de Emiraten en Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Benny Gantz zeiden vrijdag geen te bezwaar zullen maken tegen de Amerikaanse verkoop van F-35-straaljagers aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De Israëlische leiders van de coalitieregering benadrukten dat "de nieuwe afspraken geen deel uitmaken van het vredesakkoord" met de Golfstaat, daarmee verwijzend naar de controversiële normalisatieovereenkomst die vorige maand werd bereikt.

Netanyahu merkte op dat "de discussies over de verkoop van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen begon met het bezoek van defensieminister Gantz aan Washington en pas gisteren ten eind kwam".



Donderdag ondertekende Gantz een overeenkomst met zijn Amerikaanse tegenhanger Mark Esper waarmee hij de strategische toewijding van Washington aan de kwalitatieve militaire superioriteit van Israël in het Midden-Oosten bevestigde.

Half september onthulden Amerikaanse media dat de VAE formeel een verzoek had ingediend om F-35-vliegtuigen te kopen, kort na het ondertekenen van de normalisatieovereenkomst. Israël was voorheen altijd tegen de wapendeal geweest.

In 2016 kocht Israël vijftig F-35 gevechtsvliegtuigen van de VS om over een periode van vijf jaar achtereenvolgens aan de Israëlische luchtmacht te worden geleverd.

