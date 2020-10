Grapperhaus: scherpere maatregelen redelijk goed nageleefd

De coronamaatregelen die eind september werden aangescherpt, worden in alle veiligheidsregio's redelijk tot goed nageleefd.

Er zijn soms wel excessen, zoals feestjes die jongeren organiseren, zei justitieminister Ferd Grapperhaus maandag in de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de coronawet.

Heel recente cijfers had Grapperhaus nog niet over overtredingen. Hij verwees naar cijfers tot 11 oktober. Tot dan waren er 27.195 processen-verbaal voor corona-overtredingen uitgeschreven. Daarvan zijn 20.000 boetes opgelegd en is in 7000 gevallen verzet aangetekend.

In de maanden juli en augustus werden er landelijk amper coronaboetes uitgedeeld, soms maar twee per week, zei de minister. Sinds de recente aanscherpingen is meer ingezet op de handhaving van de regels.



De afgelopen twee weken zijn ongeveer 1000 coronaboetes opgelegd, meldde de politie maandag via Twitter. Afgelopen week waren dat 451 mensen en de week daarvoor 551. Daarbij gaat het alleen om bekeuringen die agenten uitschreven. Die van boa's zijn niet meegeteld.

Ook zijn de bekeuringen nog niet beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Verder kregen de afgelopen twee weken in totaal ruim 2600 mensen waarschuwingen, vooral jongeren tussen 15 tot 19 jaar.



Het moeilijkste in toom te houden zijn feestjes en bijeenkomsten bij mensen thuis, waar volgens deskundigen veel besmettingen plaatsvinden. Achter de voordeur kan en mag de overheid vanwege het woonrecht niet ingrijpen. Aanvankelijk wilde het kabinet dit wel regelen in de tijdelijke coronawet, maar dit leidde tot veel onrust, zei zorgminister Hugo de Jonge in hetzelfde debat in de Eerste Kamer. Bovendien is het niet goed te handhaven. "We hebben deze bepaling bewust geschrapt. Dat gaf meteen meer rust."

Daarom is het volgens de coronaminister ook alleen een dringend advies aan mensen om zich te houden aan de maatregelen om bijvoorbeeld maximaal drie mensen per dag thuis te ontvangen.

