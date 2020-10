Burkina Faso opent consulaat in Dakhla

Het West-Afrikaanse land is daarmee het vijfde land met een consulaat in de Marokkaanse Sahara.

Burkina Faso opende vrijdag een consulaat in de Zuid-Marokkaanse stad Dakhla en sluit zich aan bij een groeiend cohort van Afrikaanse landen ter ondersteuning van de territoriale integriteit van Marokko.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita woonde de inauguratieceremonie bij met zijn Burkinese ambtsgenoot Alpha Barry.

Dit is het vijfde Afrikaanse consulaat dat in Dakhla wordt geopend. De inhuldiging volgt op de opening van het consulaat van Gambia, Guinee, Djibouti en Liberia eerder dit jaar.



Steeds meer Afrikaanse landen kiezen voor diplomatieke vertegenwoordiging in het zuiden van Marokko. Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

In de afgelopen maanden hebben Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Laayoune.



Polisario en Algerije

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in het zuiden van het land, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten protesteren met hernieuwde inspanning, en met hulp van buurland Algerije, tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.

Zowel Algerije als het Polisario-front hebben luidruchtig geprotesteerd tegen de komst van de diplomatieke vertegenwoordigingen en omschreven de zet als een "flagrante schending" van het door de VN geleide politieke proces om het conflict in de Sahara te beëindigen.

Algerije verwijt Marokko het conflict in de Sahara verder te doen escaleren door de "zoektocht naar een oplossing te belemmeren".

