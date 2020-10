Guinee-Bissau opent consulaat in Dakhla

De inhuldigingsceremonie komt een paar dagen nadat beide landen vier overeenkomsten hebben ondertekend om de bilaterale samenwerking te stimuleren.

Guinee Bissau opende vrijdag een consulaat in Dakhla. Guinee-Bissau is het zesde land met een consulaat in de zuid-Marokkaanse regio.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en buitenlandminister van Guinee-Bissau Carla Barbosa waren aanwezig voor de ceremenie. Eerder op de dag opende Burkina Faso ook al een consulaat in Dakhla.

De opening van de consulaire vertegenwoordiging van Guinee-Bissau komt nadat Rabat en Bissau vier overeenkomsten hebben ondertekend om samen te werken op het gebied van industrie, energie, toerisme, transport en logistiek.



Buitenlandministers Bourita en Barbosa hebben de overeenkomsten woensdag in Rabat ondertekend. "Onze standpunten zijn nader tot elkaar gekomen.", zei Bourita op een persconferentie na de inauguratieceremonie. Hij benadrukte dat de ontmoeting met zijn Guinese tegenhanger de "diepe vriendschap" tussen de twee landen versterkt.

De overeenkomsten gebeurden in navolging van de opening van de Marokkaanse ambassade in Bissau vorige week maandag.

