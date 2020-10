Ook Turkse president roept op tot boycot Franse producten

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan heeft maandag opgeroepen tot een massale openbare boycot van Franse producten.

"Ik roep mijn mensen op om geen Franse merken meer te kopen", zei Erdogan in de Turkse hoofdstad Ankara. Volgens het Turkse staatshoofd is de oproep tot een boycot een reactie op de Franse oproep om "geen Turkse producten te kopen". Eerder werd door moslims wereldwijd op sociale netwerken opgeroepen Frankrijk te boycotten.

De oproep van Erdogan komt te midden van opgelopen spanningen tussen Frankrijk en Turkije. Erdogan vroeg zich zaterdag, ontstemd dat Macron zich de afgelopen dagen polariserend uitliet over de islam, hardop af of de Franse president wel goed bij zijn hoofd is en raadde hem aan langs de psychiater te gaan.

Macron heeft zich na de moord op de Franse docent Samuel Paty door een extremist fel uitgesproken tegen radicalisme en voor een striktere scheiding tussen kerk en staat. De veroordelingen gingen echter gepaard met polariserende en generaliserende uitlatingen.



Macron heeft onder meer gezegd dat Paty "werd vermoord omdat islamisten onze toekomst willen" en eerder deze maand beschreef Macron de islam als religie "in crisis".

Erdogan kreeg bijval van de premier van Pakistan Imran Khan, ook hij haalde uit naar Macron vanwege de "aanval op de islam". Hij beschuldigde Macron ervan dat hij "islamofobie aanmoedigt" door de islamitische religie aan te vallen, in plaats van "terroristen die geweld plegen", ongeacht of dat moslims, aanhangers van het idee van witte superioriteit of neonazi's zijn.

