Marokko veroordeelt afbeelden karikaturen profeet Mohammed (saws) door Franse overheid

De Marokkaanse regering benadrukt dat de publicatie van de aanstootgevende beelden het "gebrek aan volwassenheid" weerspiegelt

Frankrijk vertoonde vorige week afbeeldingen van Charlie Hebdo's karikaturen van profeet Mohammed (saws) op lokale overheidsgebouwen in Montpellier en Toulouse in de zuidelijke regio Occitanie in Frankrijk.

De Marokkaanse regering omschrijft het vertonen van de uiterst kwetsende karikaturen als een "beledigde provocatie" en roept de Franse regering op te stoppen met het "aanwakkeren van wrok".

“Vrijheid van meningsuiting kan, om welke reden dan ook, de beledigende provocatie en het beledigen van de moslimreligie, die wereldwijd meer dan twee miljard volgers kent, niet rechtvaardigen, hoezeer deze ook dient als veroordeling van barbaars geweld.", leest de officiële verklaring van de Marokkaanse regering.



De beelden werden op de gebouwen geprojecteerd tijdens de herdenkingsdienst voor de vermoorde leraar Samuel Paty (47). "Frankrijk zal de cartoons nooit opgeven", zei President Emmanuel Macron woensdag tijdens een hommage aan Paty.

Veruit de meeste moslims veroordeelden de gruwelijke moord op Paty maar verzetten zich tegen het harde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap na de moord. Ook de voortdurende vertoning van de voor moslims zeer aanstootgevende beelden heeft een uiterst polariserend effect.



Hoewel de projecties van de Charlie Hebdo-karikaturen bedoeld waren als verdediging van de vrije meningsuiting beschouwen veel moslims in Frankrijk en over de hele wereld de voortdurende weergave van de kwetsende beelden als contraproductief.

In Arabische landen is ontstemd gereageerd op het vertoon van de beelden en op de anti-islam retorriek van de Franse regering. Ook de woordvoerder van het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Daifallah Al Fayez zei dat het herhaalde gebruik van de cartoons "een belediging is voor ruim 2 miljard moslims.".

De herhaalde "institutionele vertoningen" van de aanstootgevende cartoons en de polariserende woorden van de Franse regeren waren voor moslims wereldwijd aanleiding om Franse producten te boycotten.

