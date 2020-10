Weer iets meer dan 10.000 Nederlandse coronagevallen erbij

Het aantal nieuwe coronagevallen lijkt zich iets te stabiliseren. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 10.315 positieve tests geregistreerd.

Op maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.346 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 10.353, maar dat aantal is bijgesteld.

Op zondag kwamen er 10. 200 gevallen bij. In de afgelopen zeven dagen zijn 67.542 positieve tests geregistreerd. Vorige week meldde het RIVM 55.587 nieuwe gevallen in de week ervoor.

Het aantal nieuwe meldingen stijgt minder snel dan in de week ervoor. "Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden", aldus het RIVM.



In Amsterdam werden afgelopen etmaal 686 nieuwe gevallen geregistreerd, in Rotterdam 599 en in Den Haag 414.

Sterfgevallen Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 70. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 26 sterfgevallen gemeld.



Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 312.000 Nederlanders positief getest, maar in werkelijkheid hebben waarschijnlijk meer mensen het virus opgelopen.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets gedaald, van 1,22 naar 1,16. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen 116 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 146 mensen aansteken.



Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Het kabinet wil het reproductiegetal terugbrengen tot onder de 1, zodat het coronavirus langzaam uitdooft.

De teststraten brengen nog altijd meer en meer coronagevallen aan het licht. Vorige week was 17,9 procent van alle tests positief. Een week eerder werd het virus vastgesteld bij 15,2 procent van alle geteste personen en de week daarvoor bij 13,6 procent.

In juni, juli en augustus leverde 0,6 tot 4 procent van alle tests een coronabesmetting op. Het coronavirus geldt als 'onder controle' wanneer bij voldoende tests minder dan 5 procent van alle geteste mensen positief is.

© ANP 2020