Ruime meerderheid Eerste Kamer stemt in met coronawet

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht de tijdelijke coronawet aangenomen.

In een hoofdelijke stemming steunden 48 senatoren van de coalitiepartijen en van GroenLinks, PvdA, SGP, 50PLUS en OSF de spoedwet, die een wettelijke grondslag moet geven aan het coronabeleid.

Tegen waren 24 senatoren van FvD, PVV, fractie-Otten, SP en Partij voor de Dieren. Maandag tijdens de behandeling werd al duidelijk dat het kabinet kon rekenen op een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel. De Tweede Kamer nam de coronawet eerder deze maand al aan, nadat die op belangrijke punten was gewijzigd.

De coalitie had daarover een verbond gesloten met de vier oppositiepartijen. Zo regelden ze dat de coronaboete omlaag gaat en dat de Tweede Kamer een week de tijd krijgt om vooraf nieuwe maatregelen te wijzigen of af te keuren. Alleen in noodsituaties kan de instemming achteraf worden gezocht. Een fiat van de Eerste Kamer voor de losse coronamaatregelen is echter niet nodig.



De tegenstanders vonden niet alleen de wet buiten proportie, maar hekelden ook deze inperking van de rol van de senaat. Maar in een crisissituatie als deze is veel spoed geboden, vindt de Tweede Kamer en ook het kabinet. De Raad van State vond deze afwijkende procedure ook verdedigbaar in deze speciale situatie.

De wet kan indien nodig telkens met drie maanden worden verlengd. De voorstanders wijzen erop dat de democratische inspraak in deze wet beter is geregeld dan de huidige noodverordeningen.



De beide Kamers ontvangen op korte termijn van het kabinet de regelingen over de aanstaande mondkapjesplicht en de maatregelen die nu in de noodverordeningen staan, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Ook de routekaart komt er als regeling in. Dat is een overzicht waarin de maatregelen staan die worden genomen bij de vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Beide Kamers kunnen daarover debatteren, maar alleen de Tweede Kamer kan erover stemmen.

