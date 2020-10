Frontex start intern onderzoek naar 'incidenten' met asielzoekers

buitenland 27 okt 12:24

De Europese grens- en kustwacht Frontex is een intern onderzoek begonnen naar beschuldigingen over zogenaamde pushbacks in Griekse wateren.

Verschillende internationale media hebben bericht dat de Griekse kustwacht op gewelddadige wijze boten met asielzoekers zou wegsturen, waarbij Frontex niet zou hebben ingegrepen. Volgens Frontex-directeur Fabrice Leggeri tolereert zijn organisatie geen enkele schending van fundamentele rechten van asielzoekers en streeft Frontex ernaar de hoogste normen in ere te houden bij de grensbewaking. De Griekse autoriteiten zijn al een onderzoek begonnen naar de kwestie. Frontex is al eerder in opspraak gekomen bij grensbewakingsondersteuning in Griekenland, maar volgens Leggeri is er tot nu toe geen bewijs voor "verdachte zaken". Hij wijst erop dat de Frontex-patrouilles in de oostelijke Egeïsche Zee worden bemoeilijkt vanwege meningsverschillen tussen Griekenland en Turkije over hun zeegrenzen. © ANP 2020