Tienduizenden mensen in Bangladesh demonstreren tegen Frankrijk

Tienduizenden mensen hebben dinsdag meegedaan aan anti-Franse protesten in de hoofdstad van Bangladesh.

De betogers zijn boos over uitspraken van de Franse president Emanuel Macron, die zich de afgelopen dagen heeft afgezet tegen de islam en spotprenten van de profeet Mohammed (saws) verdedigde.

De grootste Islamitische politieke partij van het land, Islami Andolon Bangladesh (IAB), organiseerde de protestmars in Dhaka.

Volgens de politie deden zo'n 40.000 mensen mee. Honderden agenten hielden de betogers tegen voordat ze in de buurt van de Franse ambassade konden komen.



De demonstranten scandeerden "boycot Franse producten" en willen dat Macron gestraft wordt. Een functionaris van de partij IAB sprak de menigte toe en noemde de Franse leider een aanbidder van Satan. Hij zei ook dat de Franse ambassadeur het land uitgezet moet worden.

Verschillende landen in onder andere het Midden-Oosten hebben opgeroepen Franse producten in de ban te doen. Ze zijn boos over de opstelling van de Franse regering in de nasleep van de moord op leraar Samuel Paty, die werd onthoofd omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting Mohammed-cartoons had laten zien.

Dit leidde ook tot een diplomatiek conflict tussen Macron en de Turkse president Erdogan.

© ANP 2020