Trump schrijft geschiedenis met benoeming nieuwe opperrechter

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag geschiedenis geschreven.

Hij kreeg acht dagen voor de presidentsverkiezingen toestemming van de Senaat om een nieuwe opperrechter aan te stellen. Het is volgens Amerikaanse media de eerste keer dat zo kort voor een verkiezing nog een nieuwe rechter mag toetreden tot het hoogste hof van het land.

De president sprak van een "gedenkwaardige dag voor Amerika, de Amerikaanse grondwet en de eerlijke en onpartijdige rechtstaat". De als conservatief bekendstaande rechter Amy Coney Barrett volgt in het Hooggerechtshof de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg op. Zij behoorde tot het progressieve kamp binnen het hof.

De Democraten moesten knarsetandend toezien hoe Trump en zijn Republikeinen op de valreep nog een eigen kandidaat voor het leven konden benoemen. De 48-jarige Barrett wordt het jongste lid van het hof en kan daar nog tientallen jaren blijven zitten.



Trump, die achterloopt in de peilingen, kan die politieke overwinning goed gebruiken. Hij beëdigde Barrett tijdens ceremonie in de tuin van het Witte Huis.

Toen de president eind september bekendmaakte dat Barrett zijn kandidaat was om opperrechter te worden, deed hij dat tijdens een vergelijkbare plechtigheid. Die is later gelinkt aan meerdere coronabesmettingen. De aanwezigen moesten dit keer wel mondkapjes dragen, al deden Trump en de rechter dat zelf niet tijdens de eedaflegging.



Met de aanstelling van Barrett groeit de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof naar 6 tegen 3. Trump prees het intellect en de kennis van zijn kandidaat.

"Het is zeer toepasselijk dat opperrechter Barrett de plek overneemt van een echte pionier voor vrouwen, opperrechter Ruth Bader Ginsburg", zei de president tegen zijn toehoorders. Hij zei dat Barrett niet alleen de vijfde vrouw in het hof wordt, maar ook de eerste moeder van schoolgaande kinderen.

