buitenland 27 okt 17:54

De omgeving van de Arc de Triomphe in hartje Parijs is afgezet door de politie in verband met een bomalarm.

Volgens lokale media volgde het bomalarm op de vondst van een zak met munitie elders in de Franse hoofdstad bij de Eiffeltoren. Het bomalarm werd na korte tijd ingetrokken, meldden lokale media en voor zover bekend is er niets verdachts aangetroffen.

© ANP 2020