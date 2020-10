Charlie Hebdo zet karikatuur Erdogan op de cover

Een karikatuur van de Turkse president Erdogan siert de voorpagina van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo deze week.

Onder de titel "privé is hij heel grappig" is Erdogan zittend in een stoel te zien terwijl hij de rok van een gesluierde vrouw omhoog houdt met de woorden: "Oh, de profeet.".

De publicatie komt in een tijd met oplopende spanningen tussen Turkije en Frankrijk. De Franse president Macron heeft strenger optreden aangekondigd tegen moslimorganisaties na de onthoofding van een geschiedenisleraar door een 18-jarige extremist.

Erdogan heeft opgeroepen tot een boycot van Franse producten als gevolg van de islamvijandige houding van Macron. Volgens Erdogan reageert Macron buitenproportioneel op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen moslims te keren en de islam als een kwaad af te schilderen. Eerder werd op sociale netwerken al opgeroepen het Europese land te boycotten.



De Turkse regering heeft maandag met klem betoogd dat ze de moord op de Franse leraar "monsterlijk" vindt. Eerder verweet Parijs het regime in Ankara nog niet te hebben gereageerd op de aanslag.

Eerder kenschetste Erdogan het Franse staatshoofd als een verward iemand die hulp nodig heeft. Die mening werd met verontwaardiging ontvangen door onder meer premier Rutte. Die noemde Erdogans uitlatingen "onacceptabel". En de Duitse bondskanselier Merkel noemde de uitspraken van Erdogan "lasterlijk".



Geert Wilders

Erdogan heeft vandaag via zijn advocaat Huseyin Aydin een klacht ingediend tegen Geert Wilders van de PVV. Wilders zou met de publicatie van een spotprent van Erdogan het Turkse staatshoofd hebben beledigd. De advocaat heeft de aangifte ingediend bij de officier van justitie in Ankara, melden verscheidene Turkse media.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemde de aangifte "totaal ongepast". Premier Mark Rutte heeft volgens hem die boodschap ook overgebracht aan Erdogan. De Turkse ambassadeur in Nederland heeft dat deze dag ook te horen gekregen, zei Blok tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.



"Het onderstreept hoe serieus we deze zaak nemen." Het is volgens hem "niet acceptabel" dat Erdogan de vrijheid van meningsuiting van een Nederlandse parlementariër probeert te beperken.

De recente opmerking van Erdogan over de mentale gesteldheid van Macron kon echter op minder tolerantie rekenen van de Nederlandse regering.



Charlie Hebdo

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo was in 2015 doelwit van een bloedige aanslag door extremisten waardoor twaalf mensen om het leven kwamen. Aanleiding was de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed (saws) die voor moslims beledigend zijn.

In september publiceerde het blad de karikaturen van de profeet nog een keer vanwege de rechtszaak tegen betrokkenen bij de terreuraanval. Kort daarna was er een steekincident bij het vroegere kantoor van het blad.



