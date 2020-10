Heracles contracteert Belgische voetballer Azzaoui

Heracles Almelo heeft Ismail Azzaoui gecontracteerd. De 22-jarige aanvaller tekende tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Azzaoui trainde in september al enkele dagen mee met de selectie van de Duitse trainer Frank Wormuth. De Belg is blij dat hij zijn stageperiode nu een vervolg kan geven. "Heracles Almelo is een mooie club. Ik ga er alles aan doen om hier te slagen."

Technisch directeur Tim Gilissen: "We hebben na de testperiode van Ismail gekeken hoe het tot een definitieve samenwerking kon komen. Dat is nu gelukt. We zijn blij dat hij hier is."

Azzaoui stond tot afgelopen zomer in de Bundesliga onder contract bij VfL Wolfsburg, dat hem in het seizoen 2017-2018 verhuurde aan Willem II.

© ANP 2020