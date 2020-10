Marokko: Coronamaatregelen Tanger weer aangescherpt

Enkele dagen voor de viering van Eid al-Mawlid Nabaoui hebben lokale autoriteiten in Tanger besloten de maatregelen tegen het coronavirus aan te scherpen

De maatregelen gelden vanaf woensdag en duren twee weken. De maatregelen tegen het longvirus in Tanger werden eind september versoepeld nadat de epidemiologische situatie in de regio verbeterde.

In Tanger liep het aantal coronabesmettingen deze zomer in rap tempo op. Tanger-Tetouan Al Hoceima was na Casablanca de zwaarst getroffen regio in Marokko.

Zaterdag, zondag en maandag werden in de regio respectievelijk 191, 216 en 175 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. De recente toename in het aantal coronabesmettingen in de regio is weer reden voor het aanscherpen van de maatregelen. Deze omvatten onder meer de opschorting van alle commerciële activiteiten na 22.00 uur. Ook cafés sluiten om 22.00 uur de deuren, restaurants om 23.00 uur.



De maximumcapaciteit in het openbaar vervoer is teruggeschroefd naar 50% en om de stad te mogen verlaten is een verplaatsingsvergunning nodig.

Eerder werden in M'diq-Fnideq, Groot Casablanca, Nador, Chefchaouen, Fqih Ben Salah en Oudja soortgelijke maatregelen getroffen.

