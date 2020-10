Eswatini opent consulaat in Laayoune

marokko 27 okt 19:17

Eswatini is het het zevende land in minder dan een jaar tijd dat kiest voor diplomatieke vertegenwoordiging in Laayoune

Het Zuid-Afrikaanse Eswatini opende dinsdag een consulaat-generaal in Laâyoune. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita woonde de inauguratieceremonie bij met zijn ambtelijke tegenhanger Thulisile Dladla. De opening van het consulaat komt slechts een paar dagen nadat Eswatini haar ambassade in de Marokkaanse hoofdstad Rabat heeft ingehuldigd. Ook het Oost-Afrikaanse Zambia opende dinsdag een consulaat in Laayoune. Sinds eind vorig jaar ervaart het zuiden van Marokko een sterke diplomatieke dynamiek. In de afgelopen maanden hebben Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Laayoune. Afgelopen vrijdag openden de West-Afrikaanse landen Guinee-Bissau en Burkina Faso een consulaat-generaal in Dakhla en is het totaal aantal consulaten in de zuid-Marokkaanse stad opgelopen tot zes. © MAROKKO.NL 2020