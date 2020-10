Israëlische voetbalfans zingen en delen liedjes waarin profeet (saws) wordt beledigd

De Israëliërs hebben beledigende liedjes onder meer gedeeld op YouTube, zegt het Arabische lid van de Knesset (het Israëlische parlement) Ayman Odeh dinsdag.

Fans van de voetbalclub Beitar Jerusalem hebben onlangs beledigende liedjes over de profeet Mohammed (saws) gepubliceerd op YouTube.

Odeh eist verwijdering van de godslasterende en uiterst kwetsende liedjes en heeft Google en YouTube verzocht de aanstootgevende liedjes te verwijderen.

De publicatie van de liedjes komt te midden van de recente toename van anti-islam sentimenten in Frankrijk. De Franse president Macron heeft strenger optreden aangekondigd tegen moslimorganisaties na de onthoofding van een geschiedenisleraar Samuel Paty (47) door een 18-jarige extremist.



Ook gaf het Franse staatshoofd aan nooit afstand te zullen nemen van de uiterst kwetsende karikaturen van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo.

Frankrijk vertoonde vorige week afbeeldingen van Charlie Hebdo's karikaturen van profeet Mohammed (saws) op lokale overheidsgebouwen in Montpellier en Toulouse in de zuidelijke regio Occitanie in Frankrijk. De beelden werden op de gebouwen geprojecteerd tijdens de herdenkingsdienst voor de vermoorde leraar Paty.

De herhaalde "institutionele vertoningen" van de aanstootgevende cartoons en de polariserende woorden van de Franse regering waren voor moslims wereldwijd aanleiding om Franse producten te boycotten.

