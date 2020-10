OM: verklaringen kroongetuige proces mocromaffia zijn betrouwbaar

De kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, Nabil B. , heeft betrouwbare verklaringen afgelegd.

Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie, op basis van het onderzoek waarin de verklaringen van B. zijn onderzocht. Volgens het OM worden de tientallen verklaringen van B. door ander bewijs ondersteund.

Slechts op een enkel onderdeel heeft justitie geen bevestiging kunnen vinden. Dat zei de officier van justitie woensdag op een tussentijdse zitting in het monsterproces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

Nabil B. meldde zich in 2017 bij justitie. In maart 2018 werd zijn broer doodgeschoten, nadat bekend was gemaakt dat hij een deal met het OM had gesloten.



In september vorig jaar werd ook B.'s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De beide moorden deden het proces op zijn grondvesten schudden en hebben tot zeer strenge veiligheidsmaatregelen geleid.

B. is de afgelopen maanden uitgebreid gehoord bij de rechter-commissaris, waarbij ook de advocaten hem aan de tand konden voelen. Dit gebeurt achter gesloten deuren. De betrokken rechter-commissaris stapte onlangs op, omdat zij zich ernstig geschoffeerd voelde door een aantal advocaten.



Volgens het OM moet de rechtbank de nog geplande verhoren van B. nu overnemen. "De rechtbank moet zich immers ook zelf een oordeel vormen over de betrouwbaarheid van de kroongetuige", aldus het OM.

Behalve B. moeten er in aanloop naar het inhoudelijke proces, gepland voor volgend jaar, nog 43 getuigen worden gehoord. Er zal een nieuwe rechter-commissaris voor Marengo moeten worden aangesteld, die deze verhoren voor zijn of haar rekening kan nemen. Het OM voorziet dat in december het dossier Marengo definitief klaar is.

