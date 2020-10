Turkije kondigt juridische stappen aan vanwege Erdogan-cartoon

Turkije zal het publiceren van een karikatuur van zijn president Erdogan door het Franse blad Charlie Hebdo met "juridische en diplomatieke stappen " beantwoorden.

Dat kondigde de woordvoering van Erdogan woensdag aan. Het satirische weekblad Charlie Hebdo tartte Ankara en moslims woensdag met een cartoon op de voorpagina met Erdogan die zittend in een stoel te zien is, gekleed in een t-shirt en onderbroek. De cartoon-Erdogan heeft een blikje drinken in de ene hand en houdt met de andere de hijab van een gesluierde vrouw omhoog.

Een aantal hoge Turkse functionarissen noemde de publicatie eerder een "walgelijke poging" om "cultureel racisme en haat" te verspreiden.

Spanningen

"Ons volk hoeft er niet aan te twijfelen dat alle noodzakelijke juridische en diplomatieke stappen zullen worden gezet tegen de karikatuur in kwestie", aldus de verklaring van Erdogans spreekbuis. "Onze strijd tegen deze onbeleefde, slecht bedoelde en beledigende acties zullen tot het einde doorgaan met reden en vastberadenheid".



De publicatie komt in een tijd met oplopende spanningen tussen Turkije en Frankrijk. De Franse president Macron heeft strenger optreden aangekondigd tegen moslimorganisaties na de onthoofding van een geschiedenisleraar door een 18-jarige extremist.

Veruit de meeste moslims veroordeelden de gruwelijke moord op Paty maar verzetten zich tegen het harde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap na de moord. Ook de voortdurende vertoning van de voor moslims zeer aanstootgevende beelden heeft een uiterst polariserend effect.



Moslimhaat Moslims in Frankrijk hebben al jaren in toenemende mate te maken met racisme, haat en geweld. De vreemdelingenhaat, anti-migrantenhaat en islamofobie wordt vaak aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen zoals National Rally (RN) en rechtse media.

Uit recent onderzoek van het French Public Opinion Institute (IFOP) bleek dat 42% van de Franse moslims slachtoffer is geweest van racisme.

