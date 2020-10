Egyptische 'Grand Imam' wil strafbaarstelling anti-moslimacties

De 'Grand Imam' van de gezaghebbende al-Azhar Universiteit in Caïro roept de wereld op anti-islamitische acties strafbaar te stellen.

De imam, sjiek Ahmed al-Tayeb, reageert op de nieuwe verspreiding van spotprenten van profeet Mohammed (saws) die oorspronkelijk jaren geleden in het Franse blad Charlie Hebdo zijn verschenen.

Al-Tayeb vindt ook dat anti-islamitische sentimenten niet zouden mogen worden gebruikt of aangewakkerd in verkiezingsstrijd. De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi, had al gezegd dat de vrijheid van meningsuiting zou moeten stoppen als er anderhalf miljard mensen mee worden beledigd.



