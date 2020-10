Franse moskeeën bedreigd

Meerdere Islamitische gebedshuizen in Frankrijk zijn het doelwit van doodsbedreigingen, intimidatie en beledigende berichten jegens moslims.

De berichten zijn voornamelijk gericht aan Arabieren, Noord-Afrikanen, Turken en andere leden van de moslimgemeenschap. Het meest recente doelwit betreft een moskee in Vernon in Noord-Frankrijk waar dinsdag een dreigbrief werd ontvangen, meldt de stichting op Twitter.

Het bericht, achtergelaten in de brievenbus van de moskee, bevatte doodsbedreigingen en beledigingen tegen moskeegangers en andere leden van de moslimgemeenschap. "De oorlog is begonnen. We zullen je uit ons land verdrijven. Je zult verantwoording moeten afleggen voor Samuëls dood", leest de dreigbrief.

In de brief wordt verwezen naar Samuel Paty, de leraar aan het Bois-d'Aulne College in Conflans-Sainte-Honorine die op 16 oktober werd onthoofd door Abdullakh Anzorov, een 18-jarige extremist van Tsjetsjeense afkomst. De moord was vergelding voor het tonen van controversiële cartoons van profeet Mohammed (saws) aan zijn leerlingen. Anzorov werd na de lugubere daad doodgeschoten door de politie.



Eerder deze maand beschuldigde president Emmanuel Macron Franse moslims van "separatisme" en beschreef hij de islam als een religie die wereldwijd "in crisis" verkeert. De spanningen liepen verder op na de moord op Paty. Macron eerde de vermoorde leraar en zei dat Frankrijk de "cartoons niet zou opgeven".

Veruit de meeste moslims veroordeelden de gruwelijke moord op Paty maar verzetten zich tegen het harde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap na de moord. Ook de voortdurende vertoning van de voor moslims zeer aanstootgevende beelden heeft een uiterst polariserend effect.



In de Franse steden Bordeaux en Béziers worden moskeeën sinds vorige week beschermd door de politie. De Franse binnenlandminister Gérald Darmanin had daartoe opgeroepen nadat de moskeeën werden bedreigd via het internet. Via sociale media zou zijn opgeroepen tot geweld bij moskeeën als wraak voor de onthoofding van Paty.

Ook op straat worden moslims en Arabieren met argusogen aangekeken. Vorige week werden een Jordaanse man en zijn zus in Angers aangevallen door Franse racisten. De twee zijn naar verluidt in de bus aangevallen omdat ze geen Frans spraken.

Enkele dagen na de moord op Paty werden twee Franse vrouwen van Algerijnse komaf neergestoken op de Champ de Mars, nabij de Eiffeltoren. De twee verdachten zouden voorafgaand aan de mesaanval racistische leuzen hebben geroepen naar de twee gesluierde moslima's. Ook het parket van Parijs is van mening dat de aanval verband houdt met de religie of de herkomst van de twee slachtoffers.

© Anadolu/Marokko.nl 2020