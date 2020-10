Franse gemeente weigert eigendom van moskee over te dragen aan Marokko

De eigenaar van de moskee in aanbouw besloot het gebedshuis te schenken aan Marokko omdat door gebrek aan geld de bouw niet kon worden afgerond

De gemeenteraad van Angers (West-Frankrijk) weigert echter het eigendom van het gebedshuis over te dragen aan de Marokkaanse staat.

De gemeente beweert dat de koopovereenkomst verhindert dat het eigendom van de moskee kan worden overgedragen voordat de bouw is voltooid. Toch lijkt het blokkeren van de overdracht een andere grondslag te hebben dan de verklaring van de gemeente.

In een besluit van maandag, dat is ingezien door persbureau AFP, weigert de gemeente de toekomstige moskee aan het buitenland over te dragen omdat daarmee de neutraliteit van de moskee in het geding zou komen.



Het onlangs aangekondigde anti-islam beleid van de Franse president Emmanuel Macron lijkt dus al op volle toeren te draaien. Het Franse staatshoofd heeft strikter toezicht op scholing en buitenlandse financiering van moskeeën aangekondigd om de verspreiding van "radicaal gedachtegoed" tegen te gaan. Ook werkt zijn regering aan voorstellen om de wettelijke scheiding tussen kerk en staat verder te versterken.

De Grote Moskee van Angers is sinds 2014 in aanbouw en moet na voltooiing voldoende capaciteit hebben voor 2.500 gelovigen. De grond waarop de moskee wordt gebouwd werd in 2011 gekocht door de Angers Muslim Association.



De islamitische vereniging kocht deze over van een semioverheidsinstelling die destijds onder leiding stond van Christophe Bichou, de burgemeester van Angers.

De vereniging heeft voor de bouw van de moskee €2,5 miljoen ingezameld maar komt nog zo'n €4,5 miljoen te kort.

