Marokko: Coronamaatregelen in Kenitra verder aangescherpt

Lokale autoriteiten in Kenitra hebben een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om de recente toename in het aantal coronabesmettingen in te dammen.

De maatregelen gelden sinds woensdag omvatten de opschorting van alle commerciële activiteiten na 17.00 uur. Ook wordt een avondklok ingevoerd waardoor het niet mogelijk is de deur uit te gaan tussen 22.00 uur en 6.00 uur. Café's en restaurants moeten om 17.00 uur de deuren sluiten. Sporthallen, openbare parken en tuinen worden tot nader order gesloten. Bijeenkomsten met meer dan 10 personen zijn niet toegestaan. Om het gebied te mogen verlaten is een verplaatsingsvergunning nodig. De coronamaatregelen in Kenitra en het nabijgelegen Mehdia werden half september al aangescherpt door toename in het aantal coronabesmettingen in de regio.

Kenitra werd begin juni ook al zwaar getroffen door het longvirus nadat zo'n 700 besmette medewerkers van het aardbeienverwerkingsbedrijf Lalla Mimouna werden opgenomen in een veldhospitaal in Sidi Yahya El Gharb. Zondag, maandag en dinsdag werden in Kenitra respectievelijk 151, 96 en 170 nieuwe besmettingsgevallen gemeld.