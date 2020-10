Emiraten openen binnenkort consulaat in Laayoune

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben dinsdag de komst van een consulaat in de zuid-Marokkaanse stad aangekondigd

Dat maakte de Golfstaat bekend tijdens een telefoongesprek tussen koning Mohammed VI en de kroonprins van Abu Dhabi sjeik Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

De voorgenomen consulaire vertegenwoordiging in Laayoune is onderdeel van een bredere samenwerking tussen de twee landen.

De Marokkaanse monarch beschreef de komst van het consulaat als historisch en een weerspiegeling van de steun van de Emiraten inzake de territoriale integriteit van Marokko.



De aankondiging komt slechts een paar dagen nadat de VAE tijdens de commissiebijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN hun steun uitspraken voor de soevereiniteit van Marokko over de Sahara. Ook Qatar schaarde zich achter Marokko in het het conflict.

De Emiraten worden hiermee de eerste Golfstaat met consulaire vertegenwoordiging in het zuiden van Marokko. Eerder dit jaar zei Koeweit een consulaat te overwegen in de Marokkaanse Sahara.



Het consulaat van de Emiraten zal bijdragen aan het groeiende pro-Marokkaanse momentum in de zuidelijke regio's. Alleen al deze week kozen vier landen voor consulaire en diplomatieke vertegenwoordigingen in Rabat, Laayoune en Dakhla. Zambia, Eswatini, Guinee-Bissau en Burkina Faso openden er onlangs consulaten.

Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Het besluit van de VAE komt op een belangrijk moment. De VN-Veiligheidsraad komt binnenkort bijeen om te stemmen over een nieuwe resolutie om het mandaat van de vredesoperatie in de Sahara (MINURSO) te verlengen.

Dat Marokko in rap tempo bezig is met het openen van consulaten in het zuiden van het land is een doorn in het oog van Algerije en Polisario-activisten. De separatisten protesteren met hernieuwde inspanning, en met hulp van buurland Algerije, tegen de samenwerking tussen Marokko en de Afrikaanse landen.

Algerije verwijt Marokko het conflict in de Sahara verder te doen escaleren door de "zoektocht naar een oplossing te belemmeren".

