Nu ook moddergooien tussen advocaten onderling bij mocromaffia proces

In het grote liquidatieproces Marengo waren de verhoudingen al flink verziekt tussen het Openbaar Ministerie en de advocaten en tussen de rechtbank en de advocaten.

Woensdag werd er ook met modder gegooid tussen advocaten onderling. Advocaat Onno de Jong van kroongetuige Nabil B. noemde zijn confrère Nico Meijering, die Mohamed R. bijstaat, "hypocriet".

Meijering had kort daarvoor de rechtbank gewezen op een tweet van Peter R. de Vries, die een collega van Meijering "een clown" noemde. De Vries is vertrouwenspersoon van kroongetuige B. en daarmee onderdeel van zijn advocatenteam

De Jong zei tegen de rechtbank dat hij de "ongefundeerde verdachtmakingen en stemmingmakerij" helemaal zat was. "De tweet van Peter R. de Vries zit collega Meijering blijkbaar heel hoog, maar hij heeft er geen enkele moeite mee mijn cliënt een moordenaar te noemen. Ik vind dat hypocriet."



De kroongetuige en Meijerings cliënt R. waren voorheen goede vrienden, maar die vriendschap is danig bekoeld sinds B. overstapte naar justitie. R. deed zelf woensdag in de rechtbank ook nog een duit in het zakje: "Ik begrijp niet waarom de advocaat van de kroongetuige dit zegt. De kroongetuige heeft toch bekend dat hij moorden heeft gepleegd. Dan is hij een moordenaar, zo simpel is het. En een leugenaar is hij ook."

Meijering botste al eerder flink met de kroongetuige. Hij trekt zijn geloofwaardigheid sterk in twijfel.

