Marokko: Terreurverdachte vermoordt gevangenisbewaker in Tiflet

Een van de terreurverdachten die begin september in Temara werden aangehouden heeft dinsdag een bewaarde in de gevangenis gedood.

De terreurverdachte sloot het slachtoffer op in een kamer en stak meermaals op hem in met een scherp voorwerp.

De gevangenisbewaarder werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij even later aan zijn verwondingen overleed.

De vermeende Daesh-sympathisant heeft ook drie andere gevangenismedewerkers verwond nadat ze tussenbeide kwamen in een poging hun zwaargewonde collega te helpen, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP) dinsdag.



De man werd begin september opgepakt tijdens een politieoperatie die resulteerde in de ontmanteling van een Daesh-terreurcel. Arrestatieteams voerden de operatie gelijktijdig uit in verschillende steden in Marokko, waaronder Temara, Skhirat (nabij Rabat), Tanger en Tifelt.

Bij de arrestatie van de verdachte in Tifelt stuitten de agenten op veel weerstand. Het arrestatieteam vuurde meerdere waarschuwingskogels, rookbommen en schokgranaten af.



Een agent raakte ernstig gewond nadat hij door de verdachte werd gestoken in zijn onderarm. In Temara probeerde een verdachte zichzelf op te blazen met een grote gasfles.

Uit het politieonderzoek van de gerechtelijke politie BCIJ bleek dat de verdachten in een vergevorderd stadium waren bij het plannen en voorbereiden van terreurdaden op Marokkaanse bodem.



Agenten arresteerden in totaal vijf verdachten tussen de 29 en 43 jaar oud voor hun betrokkenheid bij de terreurcel.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

