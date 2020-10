Algerijnse president Tebboune in ziekenhuis opgenomen tijdens quarantaine

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune is in het ziekenhuis opgenomen na enkele dagen van zelfisolatie

Het 75-jarige staatshoofd zit in een gespecialiseerde zorgeenheid in het militair hospitaal Ain Naadja in de Algerijnse hoofdstad Algiers.

Volgens de presidentiële woordvoerder zal Tebboune zijn dagelijkse activiteiten vanuit de medische faciliteit voortzetten. Tebboune had daarvoor drie dagen in zelfisolatie doorgebracht nadat meerdere ambtenaren in zijn directe omgeving positief werden getest op het coronavirus.

De quarantaine gebeurde in navolging van aanbevelingen van zijn medische staf, meldde Tebboune eerder op Twitter. "Ik verzeker jullie, mijn zussen en broers, dat het goed met me gaat en dat ik mijn werk van een afstand voortzet.", schreef Tebboune op Twitter in een poging zijn volgers gerust te stellen.



De plotselinge ziekenhuisopname van de president is opmerkelijk. Met nog maar vijf dagen te gaan tot het nationale referendum om een ​​nieuwe grondwet goed te keuren, komt de ziekenhuisopname op een zeer ongunstig moment.

In het persbericht waarin de ziekenhuisopname van Tebboune werd aangekondigd werd de medische reden voor zijn opname niet vermeld. Maar de recente coronainfecties in zijn nabije omgeving laten weinig aan de verbeelding over.



Het is onduidelijk of de president lijdt aan onderliggende medische aandoeningen die zijn toestand eventueel zouden kunnen verergeren De leeftijd van president Tebboune plaatst hem echter in de categorie met een hoog risico voor COVID-19.

Ondanks de vermoedelijke infectie van het staatshoofd lijkt buurland Algerije de uitbraak van het coronavirus onder controle te hebben. Algerije heeft tot dusver 57.026 besmettingen en 1.941 sterfgevallen geregistreerd.



