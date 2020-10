Ziyech in basis Chelsea bij duel in Champions League

Hakim Ziyech staat woensdagavond (19. 00 uur) in de basis van Chelsea bij het duel in de Champions League tegen Krasnodar.

Voor de oud-Ajacied, die in de voorbereiding geblesseerd raakte, is het in Rusland voor het eerst dat hij aan de aftrap staat bij de Engelse topclub in een officieel duel.

Het afgelopen weekeinde viel Ziyech in de slotfase in bij de wedstrijd in de Premier League tegen Manchester United.

Bij Krasnodar is oud-Feyenoorder Tonny Vilhena van de partij.

