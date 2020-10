Tsjetsjeense leider: 'Macron inspireert terroristen'

Met de recente opmerkingen waarmee de Franse president Emmanuel Macron heeft uitgehaald naar moslims moedigt het Franse staatshoofd juist meer terreur aan.

Dat zegt de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. Volgens hem leidt de stelling dat spotprenten over profeet Mohammed (saws) onder het 'recht op vrije meningsuiting' vallen, aan tot meer haat.

"Je geeft hen geen keuze. Je creëert omstandigheden voor de groei van extremisme in de hoofden van jongeren", zei de Tsjetsjeense leider op sociale netwerken. "Je kan jezelf gerust de 'leider en inspiratie voor terreur' in je eigen land noemen”, schreef Kadyrov ter attentie van de Franse president.

De uitspraken van Kadyrov, bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, deed de uitspraken nadat Frankrijk staatsburgers in het buitenland had geattendeerd extra waakzaam te zijn.



Fransen die momenteel in het buitenland verblijven moeten volgens de Franse regering extra veiligheidsmaatregelen nemen als gevolg van de ontstane onrusten over de spotprenten en de polariserende anti-islam retoriek van de Franse regering.

Verschillende landen in onder andere het Midden-Oosten hebben opgeroepen Franse producten in de ban te doen. Ze zijn boos over de opstelling van de Franse regering in de nasleep van de moord op leraar Samuel Paty, die werd onthoofd door een 18-jarige extremist uit Tsjetsjenië omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting Mohammed-cartoons had laten zien.



De Franse regering is met extra inspanningen tegen moslims en moslimorganisaties in de weer, onder meer met de sluiting van een moskee en van verenigingen, meer actie om geldstromen van "jihadisten" op te sporen en om afgewezen asielzoekers uit te zetten.

Veruit de meeste moslims veroordeelden de gruwelijke moord op Paty maar verzetten zich tegen het harde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap na de moord. Ook de voortdurende vertoning van de voor moslims zeer aanstootgevende beelden heeft een uiterst polariserend effect.



