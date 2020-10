Rutte: voor snellere daling verder gaan dan afgelopen maart

Om de daling van het aantal coronabesmettingen te versnellen zouden hele hevige maatregelen moeten worden genomen, heviger dan tijdens de lockdown in maart.

Die maatregelen zouden "enorme maatschappelijke gevolgen" hebben en meer dan een paar weken moeten gelden, zei premier Mark Rutte woensdag in debat met de Tweede Kamer.

Veel partijen in de Kamer wilden van Rutte weten of er niet te lang wordt gewacht met eventuele nieuwe ingrepen. Het kabinet wil nog een paar dagen wachten om te zien of de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober effect sorteert.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher heeft het idee alsof het kabinet "zo langzaam mogelijk" de cijfers wil terugdringen. Is het niet veel beter om snel en hard in te grijpen, vroeg hij.



Rutte sluit niet uit dat er volgende week nieuwe maatregelen worden genomen, als het aantal besmettingen niet terugloopt. Maar volgens de premier is er "geen indicatie" dat het pakket van twee weken geleden onvoldoende effect heeft. "Als dat de komende dagen wel blijkt, zullen we onmiddellijk leveren. Alles ligt klaar om meer te doen, dat garandeer ik u."

Kerstmis

Als er nu harder wordt ingegrepen, "kunnen we dan wel met dierbaren aan het kerstdiner", vroeg Carla Dik-Faber van coalitiepartij ChristenUnie. Ze wilde van Rutte weten wat voor scenario's er op tafel liggen, maar in detail trad de premier niet. Hij wil daar pas volgende week dinsdag meer over zeggen als er weer een persconferentie is.



"Globaal" wilde hij wel zeggen dat "als je de remweg wilt versnellen, je bij maatregelen komt die waarschijnlijk verder gaan dan in maart".

Als er de komende dagen geen ombuiging komt, komen er ook verdere maatregelen, maar die zullen dan meer in lijn liggen met maart, aldus de premier.

