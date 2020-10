Chelsea wint met scorende Ziyech ruim van Krasnodar

Met Hakim Ziyech in de basisopstelling heeft Chelsea in de groepsfase van de Champions League gewonnen van Krasnodar.

In Rusland werd het 0-4 voor de Engelsen. De doelpunten werden gemaakt door Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Ziyech en Christian Pulisic. Chelsea speelde de eerste wedstrijd in de groepsfase gelijk tegen Sevilla (0-0).

Ziyech stond voor de eerste keer in een officiële wedstrijd in de basis van Chelsea. De van Ajax overgenomen speler liet meteen een goede indruk achter en was bij meerdere dreigende acties voor het Russische doel betrokken.

In de Premier League was de Marokkaans international tot nu toe een paar keer ingevallen, nadat hij in de voorbereiding op het seizoen geblesseerd raakte.



Na bijna een kwartier had de Londense formatie van trainer Frank Lampard een aardige kans op voorsprong te komen, maar Jorginho schoot uit een strafschop op de paal. Kort voor rust kwam Chelsea alsnog op 1-0.

Hudson-Odoi schoot raak met behulp van doelman Matvei Safonov, die stevig in de fout ging. Voor de thuisclub was Tonny Vilhena eerder dichtbij de openingstreffer geweest. De oud-Feyenoorder schoot net naast.



Ongeveer een kwartier voor tijd kreeg Chelsea opnieuw een penalty. Deze keer liet Jorginho de klus over aan Werner. De Duitser, vorig seizoen nog spelend voor RB Leipzig, schoot onberispelijk raak.

Ziyech besliste het duel vervolgens met een goede individuele actie, waarbij Werner tekende voor de assist. Tien minuten voor tijd werd Ziyech vervangen. In het restant zorgde Pulisic voor 0-4.

In deze groep wordt later nog Sevilla - Rennes gespeeld.



