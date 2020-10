Algerijnse president Tebboune overgeplaatst naar Duits ziekenhuis

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune is woensdag naar Duitsland gereisd voor "medische controles".

Het 75-jarige staatshoofd werd enkele dagen daarvoor nog opgenomen in een gespecialiseerde zorgeenheid in het militair hospitaal Ain Naadja in de Algerijnse hoofdstad Algiers.

Tebboune had daarvoor drie dagen in zelfisolatie doorgebracht nadat meerdere ambtenaren in zijn directe omgeving positief werden getest op het coronavirus. De overplaatsing naar het Duitse ziekenhuis gebeurde op aanbevelingen van zijn medische staf.

De redenen voor zijn opname in het Duitse ziekenhuis werden niet vermeld, maar de recente corona-infecties onder zijn staf wijzen er op dat de Algerijnse president vermoedelijk zelf ook besmet is met het longvirus.



De plotselinge ziekenhuisopname van de president is opmerkelijk. Met nog maar enkele dagen te gaan tot het nationale referendum om een ​​nieuwe grondwet goed te keuren, komt de ziekenhuisopname op een zeer ongunstig moment.

De recente verkiezing van president Tebboune heeft in Algerije nog geen einde gemaakt aan de onrust in het land. In december 2019 gingen in hoofdstad Algiers en andere steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het politieke establishment van voormalig president Abdelaziz Bouteflika.



De toen kersverse president Tebboune beloofde een nieuwe grondwet waarover de bevolking zich in een referendum zou mogen uitspreken, maar de demonstranten zagen hem als vertegenwoordiger van de politieke elite die met steun van het leger sinds de jaren 60 de dienst uitmaakte in het land.

In het ontwerp van de nieuwe grondwet krijgt de president maximaal twee termijnen en krijgen de minister-president en het parlement meer te zeggen. Maar de protestbeweging in Algerije bleef zich roeren met eisen voor verdergaande hervormingen. De coronapandemie maakte een einde aan de voortdurende demonstraties.

De Algerijnse regering hoopt dat het referendum van 1 november over grondwetswijzigingen een aanhoudende protestbeweging in het land zal bevredigen.

