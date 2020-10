Chelsea-coach Lampard: Ziyech deed het geweldig

Hakim Ziyech debuteerde bij Chelsea als basisspeler in het duel in de Champions League bij Krasnodar (0-4), speelde goed en maakte nog een doelpunt ook.

Coach Frank Lampard vond dat de voormalig Ajacied het geweldig had gedaan. "Hij voegt echt iets toe aan ons spel. ". In de voorbereiding raakte de Marokkaans international geblesseerd.

Lampard: "Hakim heeft heel hard gewerkt om weer fit te worden. Dat is hem gelukt en we zagen dat hij steeds meer in de buurt van een basisplaats kwam. Het was mooi om te zien dat hij extra kwaliteit in het elftal bracht."

Het was een lange weg voor Ziyech, aldus Lampard. "De Nederlandse competitie is vorig seizoen in maart geëindigd en niet meer hervat. Het was vanavond de eerste keer sinds die tijd dat hij aan een wedstrijd begon. Dat geeft nog een extra glans aan zijn optreden. Ik ben echt onder de indruk."

