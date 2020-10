Duitsland meldt opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen

In Duitsland is afgelopen etmaal opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.

Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is er sprake van maar liefst 16.774 nieuwe gevallen. De Bondsregering en de deelstaten kondigden woensdag nog strenge maatregelen aan vanaf november om de tweede golf in te dammen.

Met de nieuwe vastgestelde gevallen erbij komt het totale aantal coronabesmettingen in Duitsland op 481.013. In de afgelopen 24 uur werden in Duitsland nog eens 89 sterfgevallen als gevolg van Covid-19, geregistreerd, wat het totale dodental op 10.272 brengt.

Vanaf maandag gaat Duitsland weer deels op slot, kondigden de autoriteiten woensdag aan. De horeca, de cultuursector en sportfaciliteiten worden sterk aan banden gelegd, en de sociale contacten worden flink ingeperkt.

De Duitse bondskanselier Merkel en de leiders van de zestien deelstaten besloten gezamenlijk tot dit nieuwe pakket coronamaatregelen. Merkel sprak over een zeer ernstige situatie. Ze riep op tot een "nationale inspanning" om de zogenoemde besmettingscurve weer af te vlakken en een noodtoestand in de gezondheidszorg te vermijden.

