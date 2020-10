Doden door aanval met mes bij Notre-Dame in Nice

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door een aanval met een mes in het centrum van Nice.

Een ingewijde zegt dat de aanvaller een van zijn slachtoffers, een vrouw, heeft onthoofd. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Het ziet er volgens de burgemeester van de Franse stad naar uit dat de dader terroristische motieven had. De aanval vond plaats in of bij de Notre-Dame-kerk in de kuststad aan de Middellandse Zee.

Franse media berichten dat daar ook meerdere mensen gewond raakten. De politie zou de dader hebben neergeschoten en aangehouden. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht.



De autoriteiten roepen mensen op weg te blijven uit het centrum van Nice. Er wordt gezocht naar mogelijke explosieven.

In de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, is volgens Franse media al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door terroristisch geweld. Eerder deze maand zorgde de onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs voor geschokte reacties.

