Autoriteiten: aanval Nice lijkt terreurdaad te zijn

Een man heeft in of bij een kerk in het centrum van Nice mensen met een mes aangevallen.

Daarbij vielen volgens de eerste berichten twee doden en raakten mensen gewond. Het ziet er volgens de burgemeester van de Franse stad naar uit dat de dader terroristische motieven had.

De verdachte van de moordpartij in de Franse kuststad Nice bleef de woorden "Allahu akbar" (God is de grootste) herhalen, zelfs terwijl hij werd behandeld door de hulpdiensten nadat hij was neergeschoten door de politie. Dat zei burgemeester Christian Estrosi na de aanhouding van de vermeende "moslimextremist", die bij de aanslag meerdere mensen doodde.

Twee van de slachtoffers zouden ter plekke zijn overleden. Een derde ernstig gewonde persoon wist volgens een bron binnen de politie een café te bereiken en stierf daar. Estrosi zei dat zijn stad een "veel te hoge prijs" betaalt voor "islamfascisme".



Hij pleit ervoor kerken in het hele land te bewaken of tijdelijk te sluiten. De burgemeester maakte ook bekend dat president Emmanuel Macron op korte termijn in zijn stad wordt verwacht.

De autoriteiten denken dat de aanvaller terroristische motieven had. Aanklagers hebben ook een onderzoek gestart wegens moord. "De situatie is nu onder controle", benadrukte een politiewoordvoerster.



Samuel Paty

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door geweld. Eerder deze maand zorgde de moord op leraar Samuel Paty voor geschokte reacties. Hij had spotprenten van de profeet Mohammed (swas) getoond tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.

President Macron heeft zich na de moord op Paty door de extremist fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Ook verdedigde hij het publiceren van Mohammed-spotprenten. Dit leidde tot onbegrip in islamitische landen.



De premier van Pakistan verweet Macron islamofobie aan te moedigen. De Turkse president Erdogan riep op Franse producten in de ban te doen en de Iraanse president Rohani heeft gewaarschuwd dat het beledigen van de profeet Mohammed geweld uitlokt.

In Bangladesh gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de uitspraken van Macron.

