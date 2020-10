'Rechtbank moet Taghi en getuigen horen over arrestatie in Dubai'

Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, wil dat de rechtbank hem hoort over de gang van zaken rond zijn arrestatie in Dubai in december vorig jaar.

Ook wil de raadsvrouw dat twee getuigen worden gehoord over informatie die aan de autoriteiten in Dubai is verstrekt. Dit zei Weski donderdag tijdens een tussentijdse zitting in het liquidatieproces Marengo in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces. Hij is tot dusver niet op inleidende zittingen verschenen. Hij kiest ervoor in zijn cel te blijven in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar hij sinds zijn overbrenging vanuit Dubai naar Nederland in voorarrest wordt gehouden.

In Marengo staan zeventien verdachten terecht in verband met een reeks liquidaties en pogingen daartoe.



Taghi was geruime tijd voortvluchtig. De politie in Dubai spoorde hem op en arresteerde hem. Bij de arrestatie en ook daarna zou er fors geweld tegen Taghi zijn gebruikt. Aan de hand van de getuigenverhoren wil Weski boven water krijgen waarom de autoriteiten in Dubai tegen Taghi in actie zijn gekomen.

Er zou sprake zijn van valse informatie, over banden van Taghi met Iran. Die informatie is volgens de raadsvrouw mogelijk afkomstig uit Nederland.



Verantwoordelijk

Weski wil de vraag beantwoord krijgen of en zo ja in hoeverre Nederland verantwoordelijk gehouden kan worden voor de hardhandige behandeling van Taghi in Dubai. Een en ander zou gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van het strafproces tegen hem.

Weski heeft er eerder al tegen geprotesteerd dat Taghi zonder een deugdelijke procedure daags na zijn arrestatie van Dubai naar Nederland is overgebracht.



Normaal gesproken zou een verhoor van Taghi plaatsvinden bij de rechter-commissaris. In Marengo heeft deze zich onlangs teruggetrokken, na onenigheid met enkele advocaten van verdachten in het proces. De rechtbank zou daarom de rol van de onderzoeksrechter tijdelijk moeten overnemen, om dit verhoor te kunnen doen.

Het Openbaar Ministerie zei donderdag daar geen bezwaar tegen te hebben. De rechtbank zal later over het verzoek van Weski beslissen.

© ANP 2020