Kamer geschokt door nieuwe terreurdaad in Frankrijk

Ook in de Tweede Kamer is met afschuw gereageerd op de mesaanval in Nice.

"Opnieuw zo'n onmenselijke daad tegen de vrijheid", zegt Kamerlid Bente Becker van regeringspartij VVD. "Onbevattelijk en hartverscheurend. ".

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was feller in zijn uitspraken en sprak van een strijd tegen de islam. "De zoveelste slag in de lange strijd tussen enerzijds de westerse beschaving en vrijheid en anderzijds het islamisme." Hij spreekt van "een strijd op leven en dood die we niet mogen verliezen".

"Voor de tweede keer in korte tijd onschuldige burgers in Frankrijk wreed afgeslacht, nu bij kerk in Nice", zegt SGP-leider Kees van der Staaij. "Dit versterkt onze vastberadenheid in de strijd tegen islamitisch terrorisme."

"Opnieuw een terroristische aanslag in Frankrijk, verschrikkelijk", aldus GroenLinks-voorman Jesse Klaver. "Onze gedachten zijn bij de Fransen." SP-leider Lilian Marijnissen wenst alle nabestaanden sterkte. "Wat je afkomst, kleur of religie ook is, laten we ons verenigen tegen deze barbarij."

