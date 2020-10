Aanslagpleger CS Jawed S. biedt excuses aan

Jawed S. , die is veroordeeld voor de aanslag op Amsterdam Centraal Station in 2018, is zijn hoger beroep begonnen met het maken van zijn excuses aan de twee Amerikaanse toeristen die hij heeft neergestoken.

Dat is opvallend, aangezien hij tot nu toe niet eerder spijt heeft betuigd en zelfs herhaaldelijk had verklaard dat hij het zo weer zou doen. Daar kwam hij donderdag bij het gerechtshof in Amsterdam op terug.

"Ik bied mijn excuses aan voor wat ik heb gedaan", zei hij. "Hoe slecht iemand ook is, ik had me moeten beheersen en geen gebruik moeten maken van geweld." Daarmee doelde hij op PVV-leider Geert Wilders, wiens initiatief voor een cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed (saws) de aanleiding gaf voor de aanslag op CS. S. is nog steeds boos op Wilders, maar verklaarde dat hij die woede niet meer zal richten tot anderen.

Op vragen van het hof over hoe het komt dat hij nu wel met een excuus komt, zei S: "Ik ben zelf tot deze gedachte gekomen. Ik heb in het dossier gelezen hoeveel pijn ik de slachtoffers heb aangedaan."



S. wil een lagere straf dan de bijna 27 jaar cel die de rechtbank hem eerder oplegde. "Ik hoop dat ik eerder vrijkom. Dan wil ik studeren voor dokter." De rechtbank bepaalde ook dat S. een schadevergoeding moet betalen van zo'n 3 miljoen euro aan de slachtoffers, die in eerste instantie wordt betaald door de Staat.

Videoboodschap

Tijdens de zitting vertelden de Amerikaanse slachtoffers in een videoboodschap hoe hun leven voorgoed is veranderd. Zij volgen de zaak vanuit de Verenigde Staten en kampen nog dagelijks met de gevolgen van de aanslag, die ze - zo zeiden ze - nooit zullen begrijpen.



"We zullen nooit, maar dan ook nooit, meer dezelfde zijn", sprak de echtgenote van de man die een dwarslaesie opliep. "Hopelijk kunnen we deze moeilijke herinnering sluiten voor de komende 26 jaar."

Ook de politieagent die S. neerschoot, nam het woord. Hij vertelde dat hij nog altijd niet de oude is en zijn werk op Centraal Station nog steeds niet kan doen. "Politiemensen kunnen tegen een stootje, maar tegen zo veel geweld is niemand opgewassen." Hij zei te hopen dat het recht zal zegevieren.



Vertraging

De zitting begon met urenlange vertraging, omdat de 21-jarige Afghaan er op het laatste moment van afzag naar het gerechtshof in Amsterdam te komen omdat hij slecht zou zijn behandeld in de gevangenis. De voorzitter van het hof bepaalde dat hij alsnog moest verschijnen.

S. kwam vanuit Duitsland naar Amsterdam en viel op CS de twee willekeurig gekozen slachtoffers - beiden 38 jaar - vanuit het niets aan met een mes. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer.

De eis en het pleidooi komen maandag aan bod. Het hof doet op 16 november uitspraak.

