Mogelijke aanslagpleger aangehouden bij Parijs

De Franse politie heeft in een voorstad van Parijs een man aangehouden die kennelijk van plan was een aanslag op een plaatselijke kerk te plegen.

De politie werd gewaarschuwd door zijn vader nadat de jongeman met de auto was vertrokken met de mededeling "zoiets als in Nice" te gaan doen, berichtte de krant Le Parisien. De man kon korte rijd later worden gearresteerd vlakbij de kerk.

In het centrum van Lyon is een jongeman aangehouden die met een lang mes een tram wilde binnengaan. Volgens plaatselijke media gaat het om een 26-jarige man met psychiatrische problemen. Het zou om een Afghaan gaan die na zijn arrestatie verklaarde dat hij stemmen had gehoord die hem zeiden te gaan doden. Het was een mes van 30 centimeter lang.

Eerder op de dag viel een man mensen met een mes aan in de basiliek Notre-Dame van Nice. Drie mensen zijn door de dader vermoord en zes gewond geraakt.



De aanslagpleger is neergeschoten door de politie die een onderzoek heeft ingesteld naar moord als onderdeel van een terroristische aanslag.

Over de motieven van de dader staat nog niks vast. De Franse president Macron heeft zich de woede van moslims op de hals gehaald met zijn polariserende en anti-islamitische reactie op de moord eerder deze maand op een leraar in Conflans-Sainte-Honorine, vlakbij Sartrouville.



In delen van de islamitische wereld wordt van woensdagavond tot donderdagavond de geboorte van de profeet Mohammed (saws) herdacht. Een Franse moslimraad heeft opgeroepen geen te vieringen houden.

De verjaardag, Eid al-Mawlid Nabawi, is vooral in Noord-Afrika een belangrijke islamitische feestdag, maar door de vele coronamatregelen zijn evenementen er al afgelast.

