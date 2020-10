Frankrijk ontbindt islamitische liefdadigheidsinstelling BarakaCity

BarakaCity is één van de grootste islamitische liefdadigheidsinstellingen van Frankrijk.

Te midden van toenemende protesten en veroordelingen tegen anti-islamretoriek van de Franse regering, hebben autoriteiten woensdag de liefdadigheidsinstelling BarakaCity ontbonden. De organisatie heeft gedurende 10 jaar hulp verleend aan 2 miljoen mensen in 26 verschillende landen.

De Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin bevestigde het nieuws op Twitter en deelde een gedetailleerd besluit dat tijdens de bijeenkomst van de ministerraad werd genomen.

Darmanin beweerde dat de NGO banden heeft met "radicale islamistische bewegingen" en beschuldigde hen van het "legitimeren van terroristische aanslagen". Het hoofd van de liefdadigheidsinstelling ontkent alle beschuldigingen en zoekt asiel in Turkije.



De oprichter van de liefdadigheidsinstelling Idriss Sihamedi heeft op Twitter de beschuldigingen tegen Barakacity ontkent en ze bestempeld als "laster" en "leugens". Sihamedi richtte zich op Twitter ook tot de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en vroeg asiel aan in Turkije.

"Ik wil graag politiek asiel aanvragen voor mezelf en mijn personeel (bij BarakaCity), aangezien ik niet veilig ben in Frankrijk", tweette hij daarna ook in het Turks.

Jacht op moslimorganisaties

Op 14 oktober viel de Franse politie het huis van Sihamedi binnen en arresteerde hem. Hij werd de dag erna vrijgelaten.



De inval was één van de vele gepolitiseerde invallen die in heel Frankrijk plaatsvonden na de aankondiging van president Emmanuel Macron om het "islamistisch separatisme" in het land te bestrijden. In de controversiële toespraak omschreef hij de Islam als een religie die "wereldwijd in crisis" verkeert.

De spanningen zijn verder toegenomen na de moord op de middelbare schoolleraar Samuel Patty. De onderwijzer had godslasterlijke cartoons van de profeet Mohammed (saws) in de klas laten zien.

Macron heeft de cartoons verdedigd en zei dat Frankrijk de "cartoons nooit zou opgeven", de opmerking zorgde voor verontwaardiging in de moslimwereld.

