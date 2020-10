Protesten tegen Franse president Macron nemen toe in Mogadishu

In de Somalische hoofdstad Mogadishu protesteerden woensdag honderden tegen de provocaties en beledigingen door de Franse president Emmanuel Macron.

Winkeliers sloten hun bedrijf om deel te nemen aan de demonstraties die de Million Man March werden genoemd. Het aantal demonstranten bleef met het uur groeien, maar bereikte niet het niveau van dinsdag, toen Somaliërs massaal opriepen zich aan te sluiten bij de wereldwijde campagne om Franse producten te boycotten.

"Wat de president van Frankrijk deed, was een aanval op onze religie, de islam. Dit is nog maar het begin.", vertelde demonstrant Yusuf Adan aan persbureau Anadolu. "We dringen er bij alle moslimlanden op aan dit niet te negeren. Ze moeten opstaan ​​en hun religie verdedigen. Als de christenen, hindoes en anderen ons steunen, heeft niemand een excuus deze godslastering niet te veroordelen.".

Een vrouwelijke demonstrante die de Franse vlag droeg zei: "We protesteren hier tegen de godslastering waarvan we getuige zijn geweest vanuit Macron. Ik vraag alle zwijgende moslims: wat ben je aan het doen?", zei ze en merkte op dat demonstranten Franse vlaggen zullen verbranden als symbool van pijn en angst. "Zijn haat tegen de islam is zo helder als de zon in de middag", voegde ze toe.



De protesten vonden niet alleen plaats in Mogadishu. Lokale media maakten melding van kleine protesten in heel Somalië.

In de moslimwereld groeit de roep om Franse producten te boycotten als veroordeling van de controversiële plannen van Macron om het "islamistische separatisme" aan te pakken en door te gaan met het publiceren van de uiterst kwetsbare sportprenten over de profeet Mohammed (saws).



Eerder deze maand beschuldigde Macron moslims van "separatisme" en beschreef hij de islam als "een religie in crisis". De spanningen escaleerden met de moord op een leraar die karikaturen van de profeet toonde aan zijn leerlingen.

Macron bracht hulde aan de leraar en zei dat Frankrijk de "cartoons niet zou opgeven".

Pakistan, Iran, Turkije en Marokko behoren tot de landen die Frankrijk veroordeelden vanwege de karikaturen en de polariserende anti-islamitische opstelling van Macron.

